Секрет пустых квитанций: депутат раскрыл, как законно не отдавать свои деньги за капитальный ремонт
Лента.ру: депутат Панеш разъяснил порядок получения компенсаций за капремонт
Взнос на капитальный ремонт является обязательным для собственников жилья, однако для значительной части граждан предусмотрены механизмы возврата этих средств. Депутат Госдумы Каплан Панеш разъяснил, как работает система бюджетного возмещения и кто имеет право на финансовую поддержку, пишет Лента.ру.
Кому положены выплаты и в каком объеме
Самые существенные льготы предусмотрены для неработающих пожилых людей. Граждане, достигшие 70-летнего возраста, могут рассчитывать на возврат 50% от суммы взноса. Для тех, кто старше 80 лет, предусмотрена полная компенсация — государство возвращает 100% оплаченной суммы. Также право на 50-процентное возмещение имеют инвалиды I и II групп, а также семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды.
Условия предоставления и расчет суммы
Парламентарий акцентировал внимание на том, что компенсация не является автоматическим освобождением — квитанцию нужно оплатить, после чего средства вернутся на счет. Важнейшими критериями для пенсионеров являются отсутствие трудоустройства и задолженностей по коммунальным платежам. При расчете учитывается не вся площадь квартиры, а региональный норматив жилья. Кроме того, жители муниципальных (неприватизированных) квартир вообще не должны видеть эту строку в счетах, так как расходы обязан нести собственник — муниципалитет.
Порядок оформления льготы
Каплан Панеш подчеркнул, что государственная поддержка носит исключительно заявительный характер. Если гражданин подходит под условия, но не обратился в соответствующие органы, деньги выплачиваться не будут. Для активации льготы необходимо погасить текущие долги и подать документы через многофункциональные центры (МФЦ) или портал Госуслуг. По словам депутата, такая мера позволяет сохранять средства в семейном бюджете наиболее социально защищенных слоев населения.