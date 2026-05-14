Секрет стройности после диеты: ученые определили норму шагов

Новое исследование выявило точное количество шагов, необходимое для предотвращения возврата лишних килограммов. Ученые доказали, что активность на уровне 8500 шагов в день становится решающим фактором в долгосрочном контроле веса, сообщает EurekAlert.

Глобальная проблема возврата веса

Специалисты в области здравоохранения давно обеспокоены тем, что большинство людей не могут сохранить результат после похудения. Ведущий автор научной работы профессор Марван Эль Гоч подчеркивает, что около 80% пациентов с ожирением снова набирают вес в течение нескольких лет после успешной диеты. По этой причине поиск доступных способов фиксации результата является приоритетной задачей современной медицины.

Результаты масштабного анализа данных

В ходе работы, результаты которой опубликованы в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health, ученые изучили показатели почти 4000 взрослых добровольцев. Исследователи сравнили эффективность различных подходов: от строгих диет до комплексного изменения образа жизни. Выяснилось, что участники, которые довели свою ежедневную активность до 8500 шагов и придерживались этой нормы в дальнейшем, показали лучшие результаты. В среднем за 8 месяцев они избавились от 4,5 кг и успешно удерживали этот показатель в течение следующего года.

Рекомендации для пациентов

В то время как контрольные группы проходили около 7200 шагов в день и не демонстрировали снижения массы тела, активные участники доказали эффективность ходьбы. Авторы исследования полагают, что медикам следует стимулировать пациентов к достижению планки в 8500 шагов еще на этапе активного похудения. Такая простая привычка выступает надежным барьером против повторного набора веса и помогает закрепить достигнутый успех без лишних усилий.