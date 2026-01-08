Секрет тишины: почему европейские поезда не стучат, как наши

Различия в акустическом комфорте при движении пассажирских поездов в России и ряде других стран во многом обусловлены технологией укладки железнодорожного пути. Характерный ритмичный стук в российских вагонах возникает при прохождении колесных пар через стыки между отдельными секциями рельсов, пишет njcar.ru .

Такая конструкция путей, где рельсы уложены отрезками с технологическими зазорами, исторически широко применялась в отечественном железнодорожном строительстве. Зазоры предусмотрены для компенсации линейного расширения металла при перепадах температуры.

В отличие от этого, на многих магистралях в Европе, Японии и Китае активно используется технология бесстыкового пути. В этом случае рельсы свариваются в длинномерные плети, что позволяет колесам катиться по практически непрерывной поверхности. Это снижает уровень шума и вибрации, повышая плавность хода и комфорт для пассажиров.

В России бесстыковые рельсы также применяются, в первую очередь на вновь строящихся и модернизируемых участках, а также на линиях, предназначенных для скоростного движения. Однако значительная часть протяженности сети, построенной ранее, продолжает эксплуатироваться по традиционной технологии.

