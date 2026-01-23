Секрет успеха МФТИ раскрыт: Путин назвал имя человека, стоявшего у истоков вуза

Президент России Владимир Путин поздравил Московский физико-технический институт с 75-летием. Соответствующее заявление было сделано в ходе его визита в Долгопрудный и встречи со студентами вуза.

Глава государства отметил статус МФТИ как известного и авторитетного учебного заведения. Он напомнил, что институт был создан в свое время на базе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. По словам президента, это событие не было случайным и отвечало острой потребности в подготовке высококвалифицированных инженерных кадров.

В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул роль академика Петра Капицы в основании Физтеха. Он также обратился с поздравлениями к студентам и преподавательскому составу института в связи с приближающимся юбилеем. Визит президента и его общение с учащимися прошли в преддверии Дня российского студенчества.