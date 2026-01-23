Секрет вечной молодости от Путина: шутка президента рассмешила зал в МФТИ

Президент России Владимир Путин, посещая Московский физико-технический институт, пошутил на тему долголетия карьеры в стенах вуза. На встрече со студентами он отметил, что учебное заведение настолько хорошо организовало процессы, что в нем можно работать до наступления пенсионного возраста, а также после него.

«Здесь можно до пенсии работать! — восхитился президент. — И после пенсии, и не выходить ни на какую пенсию, потому что здесь и образование замечательное, и потом возможность научной деятельности, производственной — и даже, я так понимаю, что можно и бизнесом потом заниматься». «Многие так и делают», — подтвердил Ливанов и заметил, что предприниматели из вуза часто успешны.

Глава государства вместе с ректором МФТИ Дмитрием Ливановым поздравил учащихся с приближающимся Днем российского студенчества. Путин обратил внимание на преимущества получения образования в данном институте, назвав его замечательным местом для учебы и последующей деятельности.

В своем высказывании президент перечислил возможности, которые открываются перед выпускниками: научная и производственная работа, а также занятие бизнесом. Ректор Ливанов подтвердил, что многие предприниматели, вышедшие из стен вуза, достигают значительных успехов. В завершение общения Путин в шутливой форме передал слово студентам, отметив свою и ректора привычку много говорить в силу профессиональной деятельности.