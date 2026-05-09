Секрет визуального восприятия: почему мозг оценивает фигуру по линии бедер

Ученые из Университета Западной Австралии выяснили, что человеческая психика использует специфические маркеры нижней части тела для определения веса и пропорций, что открывает новые пути в лечении расстройств пищевого поведения.

Приоритеты зрительной системы

Исследовательская группа под руководством Лии Маринко провела серию экспериментов, направленных на изучение механизмов восприятия человеческого тела. Основной вопрос заключался в том, воспринимает ли мозг фигуру как целостный объект или анализирует ее через набор локальных визуальных сигналов. Результаты, опубликованные в журнале BMC Biology, подтверждают вторую гипотезу: наша зрительная система отдает безусловный приоритет нижней части туловища.

В ходе первого этапа тестирования 99 женщин оценивали изображения фигур различной комплекции. Выяснилось, что при взгляде только на верхнюю часть тела (от шеи до талии) испытуемые совершали грубые ошибки, усредняя показатели. Однако при демонстрации исключительно нижней части (от пупка до стоп) точность оценки была идентична результатам анализа полноразмерного силуэта.

Анатомический контекст и важность пропорций

Второй этап исследования, в котором приняли участие 116 студенток, помог детализировать механизм «сканирования». Ученые пытались понять, достаточно ли мозгу видеть лишь отдельные фрагменты, например, только внешнюю или только внутреннюю поверхность бедер.

Эксперимент показал, что изолированная информация о конкретном участке бедра приводит к искажению восприятия. Для корректного вывода мозгу необходим анатомический контекст, а именно — соотношение ширины внешней поверхности бедра и ягодиц относительно внутренней поверхности. Без этой связки зрительная система не способна объективно оценить общие габариты тела.

Значение для психиатрии и терапии

Авторы работы указывают на высокую значимость открытия для понимания природы нервной анорексии и других дисморфических расстройств. У людей с искаженным восприятием собственного тела механизмы обработки этих визуальных сигналов могут работать некорректно.

В ближайшем будущем методику планируют протестировать на пациентах с расстройствами пищевого поведения. Понимание того, на каких именно участках тела «спотыкается» взгляд больного, позволит разработать принципиально новые коррекционные программы и методы психотерапии, направленные на восстановление адекватного самовосприятия.