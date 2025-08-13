Секретарь Генсовета «Единой России» обозначил ключевые задачи для региональных отделений партии

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев провел заседание в формате ВКС. В его рамках он поставил задачи региональным отделениям партии.

Он отметил, что в конкурсе на лучшую практику реализации народной программы «Единой России» и лучшую первичку партии принимают участие около 600 отделений. Победителей и лучшие первички планируется определить в рамках федерального форума, который пройдет до конца года.

Он отметил важность своевременной ротации региональных советов первичек, а также рассказал о конкурсе муниципальных депутатов. Его победителей определят народным голосованием.

Также Якушев подчеркнул, что реализация партийных проектов в регионах должна вестись на основании актуальности и эффективности. Кроме того, важно снизить бюрократическую нагрузку на региональные отделения. Для этого совершенствуются информационные системы партии.

В завершение заседания Якушев обратился к региональным отделениям, которые готовятся к Единому дню голосования. Он подчеркнул, что важно сохранить и по возможности улучшить результат пятилетней давности.

«Накануне 2026 года — это наиважнейшая задача. Как и то, что максимальное количество кандидатов-участников СВО, которых выдвинула «Единая Россия», должны одержать победу на предстоящих выборах», — заключил он.

