Секретарь Мособлизбиркома доложил о количестве обращений избирателей

Секретарь Избиркома Подмосковья Руслан Фурс доложил о числе обращений избирателей. По его словам, по состоянию на восемь часов вечера пятницы на горячую линию поступило 354 обращения.

Сто девяносто восемь были связаны с контактными данными избирательных участков, семьдесят четыре – с порядком участия в дистанционном электронном голосовании, тридцать восемь – с организацией голосования вне помещения для голосования.

Также двадцать пять обращений были по вопросам голосования по месту нахождения, одиннадцать – по информации в списке избирателей, три – о порядке назначения наблюдателей, столько же – о голосовании граждан без постоянной регистрации. Последние два – по вопросам агитационного периода.

Сотрудники горячей линии оперативно предоставляют разъяснения по поступающим вопросам.