Секретарь совбеза Украины признал, что стране нечем сбивать российские ракеты

В эфире украинского телеканала Алексей Данилов признал, что вооруженные силы Украины не могут сбивать все российские ракеты. По словам секретаря, это временные трудности, но сейчас у страны действительно не хватает определенных средств ПВО.

При этом ранее итальянские СМИ сообщили, что страны альянса обещали продолжать поддержку Киева и в первую очередь уделить внимание именно системам ПВО. Следующими на очереди будут поставки авиации и артиллерии.