Секретарь Совета безопасности РФ, Почетный гражданин Подмосковья Сергей Шойгу отмечает день рождения

Секретарь Совета безопасности РФ, Почетный гражданин Подмосковья Сергей Шойгу 21 мая отмечает день рождения. Сегодня ему исполнилось 70 лет.

Сергей Кужугетович родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР. В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-строитель». Прошел путь от мастера строительного треста до министра обороны России.

Шойгу — выдающийся российский государственный и политический деятель, создатель отечественной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал мастером треста «Красноярск промхимстрой» в 1977 году в Красноярске. В 1988-м перешел на партийную работу в качестве второго секретаря Абаканского городского комитета КПСС, а через год был назначен инспектором Красноярского краевого комитета КПСС.

С 1990-го по 1991 год — заместитель председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству, затем — председатель Российского корпуса спасателей, преобразованного в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям.

С 1991-го по 1994 год — председатель Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 1994 года по 2012-й — министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В 2012 году занимал пост губернатора Подмосковья. С ноября 2012-го по май 2024 года занимал пост министра обороны России.

В 2015 году под руководством Шойгу в Подмосковье был создан крупнейший и единственный в своем роде военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». В 2020 году в этом парке был построен Главный храм ВС РФ в честь Воскресения Христова.

Шойгу — Герой РФ. Награжден многими орденами и медалями. Постановлением губернатора Московской области от 23 января 2020 года ему было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».