Секретарь суда в Киеве выложила фото себя с флагом нацистской Германии со свастикой
В украинских средствах массовой информации появились изображения, сделанные с экрана мобильного телефона. На них запечатлена Анастасия Мирзак, сотрудница Святошинского суда. Она проводит время в компании молодых людей и держит в руках флаг, на котором изображена нацистская символика.
У одного из её товарищей есть татуировка с изображением «вольфзангеля» — символа «Азова», представляющего собой волчий крюк.
Утверждается, что спустя 10 минут публикация была удалена со страницы Марзак.
Однако, как известно, интернет сохраняет информацию, а рукописи не исчезают. Впоследствии чиновница опубликовала скриншот новости в своих историях, но уже без комментариев.