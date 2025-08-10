В украинских средствах массовой информации появились изображения, сделанные с экрана мобильного телефона. На них запечатлена Анастасия Мирзак, сотрудница Святошинского суда. Она проводит время в компании молодых людей и держит в руках флаг, на котором изображена нацистская символика.

У одного из её товарищей есть татуировка с изображением «вольфзангеля» — символа «Азова», представляющего собой волчий крюк.

Утверждается, что спустя 10 минут публикация была удалена со страницы Марзак.

Однако, как известно, интернет сохраняет информацию, а рукописи не исчезают. Впоследствии чиновница опубликовала скриншот новости в своих историях, но уже без комментариев.