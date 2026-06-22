«Стилист умело скрывал беременность»: звезда «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй в третий раз станет мамой

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй удивила поклонников неожиданным признанием. На прошлой неделе она объявила о своей третьей беременности, сообщает Super. Это стало сюрпризом для многих, ведь последние несколько месяцев звезда появлялась на публике в облегающих нарядах и не демонстрировала никаких признаков округлившегося живота.

Оказывается, актриса намеренно скрывала свое положение, а стилист помогал ей подбирать одежду, которая маскировала изменения фигуры.

Самым ярким примером стало появление Хэтэуэй на ежегодном бале Института костюма Met Gala. Тогда она выбрала платье с глубоким вырезом и приталенным силуэтом, которое не вызвало никаких подозрений.

Подобные наряды она носила и на других мероприятиях. Например, в начале мая актриса посетила парижскую Неделю моды в платье с завышенной талией, но даже самые внимательные зрители не заметили ничего необычного. Только теперь, после официального заявления, стало ясно, почему Хэтэуэй так тщательно подходила к выбору гардероба.

Для актрисы и ее супруга, кинопродюсера Адама Шульмана, эта беременность особенно долгожданна. Пара поженилась в 2012 году. В 2016 году у них родился первенец Джонатан, а в 2019 — второй сын Джек.

Однако путь к материнству не был легким. В 2015 году Энн пережила выкидыш, о чем она откровенно рассказывала в интервью. Тогда она призналась, что с каждым днем, проведенным без беременности, ей становилось все труднее сохранять надежду.

Теперь же, спустя годы, актриса готовится снова стать мамой. Срок беременности не раскрывается, но судя по тому, что она скрывала живот несколько месяцев, роды могут произойти в ближайшее время.

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