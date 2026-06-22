В Госдуме предложили новый сбор: это изменит правила денежных переводов

В Госдуме обсуждается законопроект, предусматривающий введение дополнительного сбора на международные банковские переводы, совершаемые мигрантами. Об этом «Газете.Ru» сообщил депутат ГД Сергей Миронов.

Суть инициативы

Согласно предложению, с каждого трансграничного перевода планируется взимать комиссию в размере до 3%. Инициаторы считают, что подобная мера позволит увеличить поступления в государственный бюджет.

По словам Миронова, значительная часть мигрантов не уплачивает налоги в России, при этом переводит за рубеж крупные суммы денежных средств. Он отметил, что речь идет о значительных финансовых потоках, направляемых в страны Центральной Азии.

Аргументы авторов

Сторонники инициативы утверждают, что банки и платежные системы уже получают комиссионный доход от таких операций, тогда как государственный бюджет напрямую не участвует в этих поступлениях.

По оценкам авторов законопроекта, введение нового сбора может обеспечить дополнительные доходы в размере более 45 млрд рублей ежегодно.

Объемы переводов

В качестве примера приводятся данные о международных денежных переводах: в Киргизию в прошлом году было направлено около 3,2 млрд долларов, а объем переводов в Узбекистан в 2025 году, по представленным данным, достиг порядка 15 млрд долларов.

Цель инициативы

Депутаты заявляют, что введение сбора позволит направить дополнительные средства в бюджет без увеличения налоговой нагрузки на российские компании и граждан.