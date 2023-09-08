Секретариат ООН недоволен проведением выборов в новых регионах России

Как рассказал помощник генсека ООН Мирослав Енчи, организация обеспокоена выборами на новых территориях России. Тот факт, что ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области, как и Крым, вошли в состав России на основании референдумов, совершенно не устраивает организацию. При этом представитель ООН не отрицает, что процедура была проведена по принципу признанного организацией права на самоопределение.

Енчи подчеркнул, что сообщения о выборах беспокоят организацию, так как ООН рассматривает территории в качестве украинских и считает, что они находятся под военным контролем России, но не принадлежат ей. Также представитель ООН заявил, что такие выборы не имеют юридической силы.