Секретная формула пенсии: как родителям и военным поднять выплаты на тысячи

С 1 января 2026 года в России произойдет индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 7,6%. В отличие от предыдущих лет, повышение начнет действовать с первого дня года, а не с февраля, поэтому выплаты сразу будут приходить в увеличенном размере, сообщает aif.ru.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал о легальных способах увеличить размер пенсии за счет накопления дополнительных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Эти баллы начисляются не только за официальную работу, но и за социально значимые периоды жизни.

Например, в пенсионный стаж засчитывается уход за детьми. За каждый год ухода за первым ребенком до 1.5 лет начисляется 1.8 ИПК, за вторым — 3.6 ИПК, а за третьим или четвертым — 5.4 ИПК. Таким образом, полный отпуск по уходу за четырьмя детьми может принести 24.3 балла, что при стоимости одного ИПК в 2025 году в ₽145.69 даст ежемесячную прибавку к пенсии более ₽3500.

Дополнительные коэффициенты также полагаются за другие периоды:

Уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом старше 80 лет — 1.8 ИПК в год.

Срочная военная служба по призыву — 1.8 ИПК в год.

Участие в специальной военной операции — 3.6 ИПК в год.

Для работающих пенсионеров в августе 2026 года пройдет беззаявительный перерасчет с учетом баллов, заработанных в 2025 году. Максимальная прибавка в результате такого перерасчета ограничена стоимостью трех ИПК.

С 1 апреля 2026 года на 6,8% будут проиндексированы социальные пенсии. Эти выплаты получают инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и граждане без необходимого страхового стажа.