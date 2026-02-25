Секретное оружие для электромобилей придумали в Самарской области: чем удивило изобретение

Инженеры из Самары и Тольятти совместно с болгарскими коллегами разработали интеллектуальную систему управления, которая позволяет двигателю сохранять мощность при любых нагрузках. Об этом пишет ТАСС.

Научная группа из Самарской области совместно с физиками из Болгарии создала инновационный метод управления синхронным реактивным электроприводом. Разработка призвана кардинально повысить надежность и эффективность электромобилей в сложных дорожных условиях.

Исследователи обратили внимание на синхронный реактивный двигатель, который отличается дешевизной и простотой конструкции. В нем отсутствуют дорогостоящие магниты, а ротор собран из обычных стальных пластин. Однако такой тип мотора сложен в настройке: для сохранения мощности требуется идеальная синхронизация тока и положения ротора.

Профессор Валерий Гольдштейн и доцент Владимир Романов совместно с болгарскими специалистами Николой Яневым и Николой Джагаровым нашли решение. Они создали так называемого «умного наблюдателя» — программный алгоритм, отслеживающий ключевые параметры работы агрегата. Система в реальном времени подстраивает ток, предугадывая изменения нагрузки еще до того, как водитель ощутит дискомфорт. Благодаря этому электрокар становится отзывчивее и сохраняет мощь даже при резких маневрах.

Эффективность разработки подтвердили тесты в среде Matlab. Моделирование различных дорожных ситуаций показало, что традиционный регулятор при нагрузке сразу терял скорость, тогда как новый алгоритм удерживал стабильность без провалов и рывков.

Пока технология существует лишь в виде математических моделей. Однако авторы проекта готовятся к следующему этапу — созданию физического образца и его испытаниям на специализированном стенде. В случае успеха производители смогут оснащать электромобили недорогими и выносливыми двигателями, не уступающими по динамике премиальным аналогам.