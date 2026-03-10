Секретное оружие против управляющих компаний: куда жаловаться, чтобы счета обнулились

Управляющие компании часто живут по принципу «плати и молчи», но закон на стороне жильцов. Судебная и административная практика последних лет показывает: заставить УК работать и вернуть деньги за неоказанные услуги вполне реально. Один из таких примеров, когда собственник квартиры добился полного списания задолженности, описан в телеграм-канале «Юридические тонкости», передает «КТВ-Луч».

Суть дела проста: вместо горячей воды из крана текла едва теплая. Владелец квартиры отказался оплачивать квитанцию и обратился в Роспотребнадзор. Проверка подтвердила, что температура воды не соответствует нормативам, а также были выявлены нарушения требований к ее очистке. Далее последовала жалоба в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), которая обязала управляющую компанию устранить недостатки и провести перерасчет. В итоге вся задолженность была списана.

Юристы поясняют: если УК пытается игнорировать проблемы, нужно действовать по четкому алгоритму — фиксировать нарушения (составлять акт, делать фото и видео), обращаться в контролирующие органы (Роспотребнадзор, ГЖИ) и требовать перерасчета. Шансы вернуть деньги оцениваются как достаточно высокие.

Какие параметры коммунальных услуг должны соблюдаться?

Постановление Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах» устанавливает четкие требования:

1. Горячая вода: температура должна быть не ниже 60°C и не выше 75°C (допустимое отклонение ночью — не более 5°C, днем — не более 3°C). За каждые 3°C отступления от нормы размер платы снижается на 0,1% за каждый час. 2. Холодная вода: должна соответствовать санитарным нормам по чистоте и давлению. 3. Отопление: температура воздуха в жилых помещениях не ниже +18°C (в угловых комнатах — +20°C).

Как зафиксировать нарушение и добиться перерасчета:

1. Составить акт. Вызвать представителя УК и составить акт о некачественной услуге. Если представитель не приходит, можно составить акт самостоятельно с участием двух соседей. 2. Подать жалобу. Направить заявление в ГЖИ и Роспотребнадзор (можно через их сайты или Госуслуги). 3. Дождаться проверки. Контролирующие органы проводят проверку и выдают предписание УК. 4. Получить перерасчет. На основании акта и предписания УК обязана сделать перерасчет. Если она отказывается, решение можно обжаловать в суде.