Секретный обряд 15 января: как защитить дом от нечистой силы с помощью мела и воды

Православная Церковь 15 января отмечает день памяти одного из наиболее почитаемых русских святых — преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщает aif.ru.

Святой, известный своим аскетическим подвигом, много лет провел в уединении и молитве в Саровской пустыни, а позднее стал духовным наставником для многих мирян, основав Серафимо-Дивеевскую монашескую общину. В народном календаре эта дата также известна как Куриный праздник (день Кура и Курки), традиционно связанный с заботой о домашней птице. Считается благоприятным днем для уборки в доме, а также для семейного ужина, однако с одним строгим запретом — на столе не должно быть блюд из курицы и яиц.

Среди других народных запретов на этот день — употребление алкоголя, стрижка волос и ногтей, ссоры, уныние, рассказывание снов, а также выдача денег в долг и совершение крупных покупок. Основное духовное наполнение дня заключается в молитвенном обращении к святому Серафиму, который особо почитается как помощник в скорбях и болезнях.

