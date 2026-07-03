Неожиданный защитник печени: какое количество кофе снижает риск рака и цирроза

Регулярное употребление кофе оказалось связано с меньшим риском цирроза, рака печени и смерти от заболеваний этого органа. Эффект наблюдался как у обычного, так и у кофе без кофеина, пишет Everyday Health со ссылкой на исследование в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

Ученые проанализировали данные 354 957 участников британского биобанка и наблюдали за ними около 13 лет. На момент начала исследования у добровольцев не было цирроза или рака печени.

У людей, выпивавших не менее пяти чашек в день, риск цирроза оказался на 32% ниже, рака печени — на 47%, а смерти от болезней печени — на 42% по сравнению с теми, кто не пил кофе. Снижение риска также отмечалось при одной-четырех чашках.

МРТ показала, что у любителей кофе в печени было меньше жира, железа и признаков воспаления.

Руководитель исследования гепатолог Хенсок Ким предположил, что пользу могут приносить не только кофеин, но и антиоксиданты и полифенолы из напитка.

Однако работа была наблюдательной и не доказывает, что именно кофе предотвращает болезни. Специалисты не советуют начинать пить его исключительно ради печени. Для большинства взрослых разумным диапазоном называют одну-четыре чашки в день при хорошей переносимости.