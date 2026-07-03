Аномалия на побережье: откуда взялся фиолетовый тюлень и что скрывают биологи

Необычный фиолетовый морской слон из семейства тюленей появился на пляже в калифорнийском парке Аньо-Нуэво. Животное спокойно лежало на пляже среди обычных серых сородичей, однако его яркая окраска удивила посетителей и сотрудников, пишет Daily Mail.

Морского слона заметила экскурсовод Ирен Рети. Сначала обсуждались разные версии — от генетической мутации до влияния рациона или загрязнения окружающей среды.

Однако директор парка Патрик Робинсон объяснил, что животное временно окрасили красные водоросли. В конце весны и начале лета морские слоны выходят на берег для линьки. В это же время на пляжах скапливается большое количество водорослей.

Если животное долго лежит на них, пигменты впитываются в новую шерсть. В результате ее цвет может стать розовым, красноватым или даже насыщенно фиолетовым.

По словам специалистов, такая окраска не представляет опасности и постепенно исчезнет. Для самого морского слона единственным заметным последствием становится повышенное внимание людей.

Ежегодно в парк Аньо-Нуэво приплывают более 10 тысяч северных морских слонов, однако особи с подобной окраской встречаются крайне редко.

Ранее часть смотровых зон закрывали из-за вспышки птичьего гриппа H5N1 среди животных. Сейчас посещение возобновили после того, как в течение двух недель новых случаев не выявляли.