Жители Подмосковья заметили фламинго на берегу Москвы-реки

В Сети появилось видео с фламинго, которых очевидцы заметили в районе деревни Григорово Рузского муниципального округа. Необычных для Московской области птиц сняла на камеру местная жительница Наталья и поделилась записью с REGIONS .

Редких птиц увидели во время прогулки

По словам женщины, фламинго заметили утром на берегу Москвы-реки. Сначала очевидцы предположили, что птицы могли сбежать из частной коллекции или зоопарка, однако подтверждения этой версии нет.

Происхождение пернатых пока остается неизвестным.

Почему появление фламинго вызвало удивление

Очевидцы также допустили, что птицы могли оказаться перелетными. Вместе с тем появление фламинго в центральной части России считается крайне редким явлением, поэтому необычная встреча вызвала большой интерес у местных жителей.