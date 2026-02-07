Секс-работа вместо обряда: жуткая афера лжемага из соцсетей в Екатеринбурге потрясла интернет

В Екатеринбурге раскрыто уголовное дело в отношении женщины, которая под видом шамана и психолога принуждала доверчивую горожанку к занятию проституцией. Мошенница, действовавшая в социальных сетях под ником «шаман Ли», убедила жертву по имени Мария в наличии серьезного родового проклятия, сообщает Лента.ру.

Для его «снятия» аферистка потребовала свыше миллиона рублей. Понимая, что у девушки нет таких средств, она перешла к психологическому давлению и манипуляциям. Под предлогом «единственного возможного очищения» злоумышленница организовала поездку пострадавшей в Армению, где та была вынуждена оказывать интимные услуги за деньги, якобы необходимые для проведения обряда.

По данным телеграм-канала Mash, подозреваемая уже задержана. Следствие избрало в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу. Лжемаг содержится в СИЗО до 2 апреля, пока идет расследование по соответствующей статье Уголовного кодекса.

