Секс-символ льда Киира Корпи в ярости: Тутберидзе губит детей на своей бесчеловечной фабрике

Бывшая финская фигуристка Киира Корпи, известная своей медийной популярностью, раскритиковала систему подготовки спортсменов у российского тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Главный Региональный» со ссылкой на The Guardian.

Корпи, завершившая карьеру, заявила, что в спорте существует два подхода. Первый — это ориентация на тренера и его систему, где спортсмен становится «продуктом». Второй — это подход, сфокусированный на чувствах самого фигуриста. Методы Тутберидзе она отнесла к первой категории, назвав их «фабрикой».

«Фабрика Тутберидзе — признак бесчеловечной культуры, которую принимает наш спорт. Трудно наблюдать за этими маленькими девочками-звездами. Невозможно не думать о том, что стоит за их выступлениями», — заявила фигуристка в интервью The Guardian.

На критику отреагировала известный тренер Татьяна Тарасова. Она парировала, что Корпи никогда не тренировалась у Тутберидзе и не может компетентно судить о ее работе.

Ранее заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, старейший из олимпийских чемпионов Никита Симонян умер в возрасте 99 лет.