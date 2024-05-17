Сексолог Лычагин объяснил стереотип о связи размера полового органа с габаритами машины

Врач-сексолог Андрей Лычагин в беседе с «Газетой.ру» рассказал, что многие мужчины действительно пытаются компенсировать недовольство размером своего полового органа за счет покупки большого и дорогого автомобиля.

Стереотип о том, что комплексующие из-за своего пениса мужчины покупают большие машины по большей части правда. По словам Лычагина, объяснение легко можно найти в дикой природе.

«Самцы всегда стремятся к максимализму: чем больше хвост, хохолок или рога, тем вероятнее, что ты привлечешь самку. Это касается и мужчин, которым тоже нужно как-то справиться с комплексом. Как счастью или сожалению, зачастую они компенсируют свой недостаток успехом: богатством и какими-то дорогими вещами, в том числе машинами премиум-класса. Таким образом они хотят привлечь к себе женский пол», — объяснил специалист.

Многим мужчинам покупка крупного и дорого автомобиля действительно помогает наладить личную жизнь, так как с солидным имуществом они ощущают себя более уверенными.

Однако врач напомнил про статистику: в среднем длина полового органа мужчины в России 13,5 см. Более 20 см встречается редко, всего у 3-5% населения.

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