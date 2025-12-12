Секунды на спасение: В Нью-Йорке детектив вернул дыхание новорожденной девочке

В самый разгар утреннего часа пик на оживленной автомагистрали Бронкс-Ривер-Паркуэй развернулась драматичная история спасения. Детектив полиции Нью-Йорка Майкл Грини, следуя по служебным делам, стал не просто свидетелем, но и главным действующим лицом в критической ситуации.

Его внимание привлек черный седан, который резко остановился на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Офицер, управлявший личным пикапом, немедленно подъехал, чтобы выяснить причину. За рулем иномарки находился охваченный паникой мужчина, который выкрикнул лишь одну фразу: «Мой ребенок не дышит!»

Не теряя ни секунды, Грини, обладающий 17-летним опытом службы, подошел к машине. Увидев в салоне новорожденную девочку с признаками удушья, он аккуратно взял ее на руки и, следуя отработанным приемам, выполнил серию точных похлопываний по спине. Эффект был мгновенным — уже через несколько секунд малышка смогла сделать свой первый спасительный вдох.

Вскоре на место прибыли медики. Осмотр подтвердил, что жизни и здоровью ребенка благодаря оперативным действиям детектива больше ничего не угрожает. Обеспокоенный отец, забрав дочь, отправился домой и позже по телефону заверил полицию, что с ней все в порядке.

За проявленную самоотверженность и хладнокровие Майкл Грини, начавший карьеру в полиции еще в 2008 году, получил благодарность от руководства управления и был представлен к ведомственной награде. Этот случай в очередной раз доказал, что настоящий героизм часто проявляется не в погонях и перестрелках, а в умении за несколько решающих мгновений подарить жизнь.

Ранее сообщалось о том, что почти 200 новорожденных с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье.