Съел — и умер? Как смертельная закуска с фестиваля унесла жизни двух человек

Две женщины скончались после употребления гуакамоле на кулинарном фестивале. Об этом сообщает газета Daily Mail.

На итальянском острове Сардиния произошло массовое отравление соусом гуакамоле, приведшее к гибели двух человек. Инцидент случился в конце июля во время кулинарного фестиваля, где посетителям подавали закуску из авокадо.

Известно, что 62-летняя Валерия Соллаи скончалась в понедельник после нескольких недель борьбы за жизнь. А 8 августа от отравления умерла 38-летняя Роберта Питзалис. Медики установили, что причиной смерти стали ботулизм и пневмония.

Двое детей (11-летний мальчик и 14-летняя девочка) до сих пор находятся в больнице. Местные власти оперативно приостановили проведение фестиваля после обнаружения вспышки ботулизма. Прокуратура города Кальяри начала расследование по факту инцидента. Следствие выясняет обстоятельства приготовления и хранения опасного соуса, который подавался посетителям с 22 по 24 июля.

