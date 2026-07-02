Участники Московского ночного велофестиваля смогут бесплатно провозить велосипеды в пригородных поездах. Как сообщили в пресс-службах ЦППК и МТППК, акция охватит все маршруты перевозчиков в Москве и Подмосковье.

В МТППК уточнили, что бесплатный провоз будет действовать с 11:00 пятницы, 4 июля, до 6:00 субботы, 5 июля. В ЦППК льготный период начинается чуть позже — с 16:00 4 июля, но также до 6:00 следующих суток. Чтобы пройти через турникет с велосипедом, на станции отправления потребуется оформить нулевую квитанцию.

Сам фестиваль стартует на Крылатской улице, а финиширует на Университетской набережной. Двадцатикилометровый заезд можно начать в 21:00 или 22:00, участие бесплатное для всех желающих старше 16 лет.