Сел в кипяток, но выжил: возбуждено дело после падения четырехлетки в кастрюлю
Следком Приамурья: возбуждено дело из-за падения ребенка в кастрюлю с кипятком
Фото: [unsplash.com]
В Амурской области возбуждено уголовное дело после бытовой травмы четырехлетнего ребенка. Мальчик получил тяжелые ожоги, упав в кастрюлю с кипятком, как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Амурской области.
По данным следствия, инцидент произошел в среду, 20 августа, когда мать занималась стиркой и кипятила воду с помощью кипятильника. В этот момент ребенок остался без присмотра и случайно сел в емкость с горячей водой.
Медики, прибывшие на вызов, оказали первую помощь и доставили пострадавшего в областную больницу. По предварительной информации, мальчик получил ожоги 69% тела (преимущественно нижних конечностей) и сейчас находится в реанимационном отделении, где ему оказывают необходимые медицинские процедуры.
Следственный комитет возбудил дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Амурской области также начала собственную проверку по факту происшествия.
Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик потерял руку из-за эскалатора в ТЦ.