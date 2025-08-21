Сел в кипяток, но выжил: возбуждено дело после падения четырехлетки в кастрюлю

В Амурской области возбуждено уголовное дело после бытовой травмы четырехлетнего ребенка. Мальчик получил тяжелые ожоги, упав в кастрюлю с кипятком, как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Амурской области.

По данным следствия, инцидент произошел в среду, 20 августа, когда мать занималась стиркой и кипятила воду с помощью кипятильника. В этот момент ребенок остался без присмотра и случайно сел в емкость с горячей водой.

Медики, прибывшие на вызов, оказали первую помощь и доставили пострадавшего в областную больницу. По предварительной информации, мальчик получил ожоги 69% тела (преимущественно нижних конечностей) и сейчас находится в реанимационном отделении, где ему оказывают необходимые медицинские процедуры.

Следственный комитет возбудил дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Амурской области также начала собственную проверку по факту происшествия.

