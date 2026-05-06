Сельчане в Дагестане обвинили коммунальщиков в бездействии после потопа

В Сергокалинском районе Дагестана, пострадавшем от масштабного наводнения в конце марта — начале апреля, до сих пор не восстановили подачу воды. На проблему обратили внимание в Telegram-каналах после жалоб местных жителей.

По словам сельчан, водозаборное сооружение оказалось полностью завалено вывороченными деревьями и мусором. Подъездную дорогу к нему размыло, а трубы дали множественные разрывы. Один из жителей района поделился, что добровольцы из Казахстана принимали гораздо более активное участие в ликвидации последствий, чем местные коммунальные службы. Как он отметил, волонтеры из соседнего государства около десяти дней работали собственными руками, ремонтируя разбитую трассу.

Мало того, неравнодушные люди из Казахстана организовали сбор денежных средств на приобретение новых труб, чтобы вернуть воду в дома. Однако непосредственный ремонт и монтаж оборудования предстоит выполнять исключительно профильным специалистам — без их участия проблему не решить.

Напомним, в конце марта — первой декаде апреля Дагестан накрыли аномальные ливни невиданной силы. Они вызвали катастрофическое наводнение, которое стало самым серьезным по объему выпавших осадков за последние сто с лишним лет. В результате удара стихии оказались подтоплены автомобильные трассы, трансформаторные подстанции и свыше двух тысяч частных домовладений. Жители почти двадцати районов республики на время остались без электричества. Всего же от последствий потопа, по официальным данным, пострадали около 15,5 тысячи человек.