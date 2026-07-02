Сельдь против авокадо: врач сказала, какие три копеечных продукта из СССР заменяют дорогие суперфуды

Врач-диетолог и эндокринолог Оксана Михалева в беседе с «Газетой.Ru » развенчала миф о том, что полезные продукты непременно должны быть дорогими и заморскими. По ее словам, привычные с детства соленая сельдь, кефир и квашеная капуста ничем не уступают модным суперфудам.

Кефир специалист назвала одним из рекордсменов по пользе. Он поставляет в организм молочнокислые бактерии, поддерживающие микрофлору кишечника, а заодно служит источником легкоусвояемого белка, кальция, магния и витаминов. Не менее ценной Михалева считает квашеную капусту: в процессе ферментации концентрация витамина C в ней возрастает, превращая продукт в мощный антиоксидант. Еще одним неочевидным русским суперфудом диетолог назвала соленую сельдь — кладезь омега-3 жирных кислот, витамина D, йода и селена, которые работают на сердце, мозг, кости и иммунитет. Кроме того, рыба дает качественный белок, необходимый мышцам и гормональной системе.