Селекционеры из Озер вывели лук со вкусом чеснока

Сельхозпредприятие «Лукаморе» из Озер представило два новых селекционных продукта. Главной новинкой стал гибрид лука с чесночным ароматом — по словам специалистов, он объединяет размер и форму репчатого лука со вкусом чеснока.

Также компания показала озимый чеснок с повышенной морозостойкостью и необычным типом размножения: на стебле формируются многоярусные воздушные бульбочки.

Помимо новых разработок, предприятие продолжает выпускать проверенные сорта, включая «Российский стандарт», «Черный принц», «Мячковский» и запатентованный сорт «Озерский».

В 2025 году «Лукаморе» ввело в эксплуатацию новое овощехранилище и вышло на показатель в 5300 тонн лука — на тысячу тонн больше, чем годом ранее. Компания также модернизировала технику и начала эксперимент по выращиванию озимого чеснока.

«Лукаморе» занимает около 20% российского рынка лука-севка, обеспечивая пятую часть внутреннего спроса.