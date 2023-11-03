Селена Гомес объявила перерыв в ведении социальной сети

Выяснилось, что на знаменитость обрушился шквал критики. Об этом также пишет KP.RU .

Селена Гомес известна не только как певица, но и как актриса. Она заполучила популярность в юности благодаря съемкам в сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс». В будущем ее ждало еще больше не менее достойных проектов. Видимо, слава не всегда оборачивается положительными моментами для звезд.

Стало известно, что артистка не выдержала негатива, который она получила в свой адрес из-за высказываний о конфликте между Палестиной и Израилем. Подписчики ополчились против звезды, а Гомес, в свою очередь, заявила об удалении страницы.

«С меня хватит. Я не поддерживаю ничего из того, что происходит», – сообщила американская певица в соцсетях.

Однако, подписчики заметили, что аккаунт все еще доступен на просторах интернета. Например, на профиль Селены Гомес можно зайти. Но новых публикаций там действительно не было аж с 10 октября. Возможно, речь шла об удалении приложения с мобильного устройства. Впрочем, фанатам певицы остается об этом только догадываться.