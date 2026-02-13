Селятинский Бэтмен: таинственный герой по ночам спасает машины из снежного плена

Поселок Селятино в округе Наро-Фоминск засыпало снегом, но местные автомобилисты встречают утро с улыбкой, а не с проклятиями в адрес коммунальщиков. Как пишет REGIONS , причина необычная: по дворам ходит таинственный «добрый молодец», который в темное время суток бескорыстно очищает чужие машины от снежных шапок. История стремительно набирает популярность в соцсетях, а жители гадают, кто этот неуловимый герой.

Все началось с поста в местном паблике. Жительница улицы Спортивной Марина Огнева поделилась фотографией и эмоциями, которые сложно сдержать, когда вместо многочасового откапывания авто видишь идеально чистую машину.

«Я сначала глазам не поверила. Утром на работу бежать, а тут даже дворник не проходил. А машина — чистенькая, как с конвейера. Стекла протерты, снег с крыши убран. Спасибо тебе, добрый человек!» — написала она.

В комментариях десятки людей признались, что тоже стали жертвами (или, точнее, объектами) ночной заботы. Маршрут анонимного помощника, как выяснилось, охватывает минимум два двора. Он работает под покровом ночи, не берет денег, не оставляет визиток и испаряется быстрее, чем ранние пташки успевают выбежать с кофе и скребком.

Водители теперь нарочно паркуются на видных местах, надеясь, что таинственный герой обратит внимание и на их сугробы. В чатах незнакомца уже окрестили «Добрым молодцем» — в честь былинного богатыря, привыкшего помогать без лишней шумихи. Виктор Петрович, еще один местный житель, признался, что изначально считал ситуацию пиаром платной услуги.

На фоне вечного недовольства работой коммунальных служб и бесконечных разборок за парковочные места этот поступок стал глотком свежего воздуха. Бескорыстный помощник вернул жителям Селятино веру в добрососедство и в то, что не все герои носят плащи — некоторые просто берут лопату и идут чистить чужие машины.

