Правосудие или вандализм: жители Ленинского округа устроили «мусорную казнь» припаркованному во дворе автомобилю

В интернет-сообществах Ленинского округа активно распространяются фотографии, сделанные в микрорайоне Дрожжино. На них запечатлена необычная форма протеста жителей против владельца автомобиля, проигнорировавшего правила парковки, сообщил REGIONS.

Конфликт произошел во дворе жилого комплекса. Водитель поставил свою машину таким образом, что полностью перекрыл доступ к площадке с контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов.

Соседи предпочли нестандартный способ решения проблемы вместо официальных обращений в контролирующие органы. Люди, лишенные возможности выбросить мусор, начали размещать свои пакеты с отходами непосредственно на автомобиле нарушителя и вплотную вокруг него.

В результате транспортное средство превратилось в своеобразный инсталляционный объект: пакеты покрыли капот, крышу и образовали плотное кольцо вокруг машины, полностью заблокировав ее. Снимки этой «ароматной акции» мгновенно стали популярными в местных соцсетях, вызвав полярные реакции: одни пользователи одобряют подобное народное правосудие, другие осуждают порчу чужого имущества.

«Водитель, безусловно, неправ. Перекрытие доступа к мусорной площадке — это административное правонарушение. КоАП РФ Согласно ч. 12.19 КоАП РФ, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств влечет предупреждение или штраф в размере. Водитель отделается штрафом и, возможно, необходимостью посетить автомойку. Эвакуация в таких дворовых случаях применяется редко, если только авто не перекрывает пожарный проезд», — говорит юрист Артем Мишин.

