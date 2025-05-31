Село Толоконное под Белгородом подверглось обстрелу, ранена женщина
Пострадавшая в ходе атаки ВСУ на белгородщину экстренно госпитализирована
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Село Толоконное Белгородского района подверглось обстрелу. Ранен мирный житель. Об этом в своем Телеграм-канале проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как сообщил руководитель области, в Октябрьскую районную больницу была доставлена женщина с многочисленными осколочными ранениями спины. После того как ей была оказана необходимая помощь, бригада скорой медицинской помощи транспортирует её в городскую больницу № 2 города Белгорода.
Гладков сообщил, что в результате вражеского обстрела были повреждены крыша гаража, а также кузов и стёкла легкового автомобиля.
Информация о других последствиях атаки украинских боевиков на белгородское приграничье уточняется.