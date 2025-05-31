Село Толоконное под Белгородом подверглось обстрелу, ранена женщина

Село Толоконное Белгородского района подверглось обстрелу. Ранен мирный житель. Об этом в своем Телеграм-канале проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как сообщил руководитель области, в Октябрьскую районную больницу была доставлена женщина с многочисленными осколочными ранениями спины. После того как ей была оказана необходимая помощь, бригада скорой медицинской помощи транспортирует её в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Гладков сообщил, что в результате вражеского обстрела были повреждены крыша гаража, а также кузов и стёкла легкового автомобиля.

Информация о других последствиях атаки украинских боевиков на белгородское приграничье уточняется.