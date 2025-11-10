Сельская медицина вернулась: под Зарайском обновили фельдшерский пункт для 700 жителей

В деревне Алферьево под Зарайском возобновил работу фельдшерско-акушерский пункт после капитального ремонта. Работы провели в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». Необходимость обновления жители озвучили на встрече с представителями администрации прошлой зимой.

Во время ремонта заменили окна, полы и систему отопления, сделав помещения теплыми и комфортными для пациентов и медперсонала.

ФАП в Алферьево обслуживает около 700 жителей девяти деревень, включая более 80 детей. Здесь можно пройти осмотр, сдать анализы и получить первичную медицинскую помощь. Это уже двенадцатый обновленный пункт в округе, и его открытие стало важным шагом к повышению доступности медицины на селе.