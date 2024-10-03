Сельскохозяйственная уборочная кампания завершается в г.о. Шатура

Предприятия сельского хозяйства горокруга Шатура завершают сбор урожая и начинают сеять озимые культуры. Подходит к концу уборка зерновых, овощных и кормовых посадок на больших площадях. Об этом сообщает Администрация муниципалитета.

В первые дни октября шатурские аграрии могут похвастаться результатами подготовки к зимнему сезону. Активно ведется сбор различного урожая, который обеспечит промышленность и сельскохозяйственных животных.

Так, на начало октября было скошено и обмолочено 2446 га зерновых и зернобобовых культур: это 90% к уборочной площади. С применением спецтехники намолочено зерно в количестве 6702 тонн. Показатели увеличатся, когда работы по сбору на территории будут завершены полностью.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

Сельхозпредприятия отчитались, что на 100% завершили уборку рапса: это 1148 га и 1815 тонн. Продолжается сбор сои. Готовность оценивают на 47%, процесс идет полным ходом. Бобовые обмолотили на площади 135 га из 285 га. Показатели хорошие при средней урожайности в 18,7 ц/га.

Однако в 2024 году все культуры по урожайности переплюнул картофель. Его оказалось больше, чем годом ранее: 293 центнера с гектара. Аграрии на данный момент убрали 86% площадей. Общие сборы составили более 6480 тонн.

Предприятия продолжают готовить и обрабатывать земли для будущих посадок, а также засеивают озимые культуры. По плану, ими засадят площадь в 1635 га. В первых числах октября озимые зерновые культуры высадили на площади 908 га, масличные — на 150 га.

Также отчитались о готовности 917 тонн силоса, 10 942 тонн сенажа и 1680 тонн сена для кормежки сельскохозяйственных животных. Продолжают уборку кукурузы для заготовки силоса. Уже сейчас можно сказать, что поголовья будут обеспечены пропитанием в холодный сезон.