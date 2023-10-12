Сельскохозяйственное предприятие из Коломны – победитель выставки «Золотая осень-2023»

Участниками крупнейшего в стране профессионального форума стали тысячи представителей из разных регионов страны. Они обменивались опытом, делились наработками и, конечно, представляли свои достижения и получали за них награды. Так, «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» золотой медали удостоено сельскохозяйственное предприятие ОАО «Боково» из Городского округа Коломна.

Это предприятие работает на территории округа не первый год. Хозяйство насчитывает полтысячи дойных коров и около 350 бычков. Кстати, в этом году животные переехали в новую крытую площадку.

Показатели фермы весьма впечатлительные – здесь получают на одну фуражную корову 9,2 тонны молока в год. Так что неудивительно, что хозяйство регулярно получает награды «Золотой осени».

Представители ОАО «Боково» вместе с другими участниками обсудили стратегически важные для отечественного сельского хозяйства вопросы. В том числе - расширение использования природного газа в АПК, развитие фермерского движения в России, производство органической продукции, подходы к оценке экспортоориентированных инвестпроектов и другие направления.