Селу в Дмитровском городском округе Подмосковья вернули историческое название

Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным на основании экспертизы, проведенной Росреестром.

Как отметила начальник отдела геодезии и картографии ведомства Василиса Шереметьева, наименования населенных пунктов играют важную роль.

«Они помогают нам ориентироваться, представлять общую характеристику местности и узнавать о ее особенностях», — подчеркнула она.

Село Медведева Пустынь расположено на территории Дмитровского городского округа. О происхождении названия существует множество легенд, по одной из них — в этих местах много веков назад водились медведи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что население Московской области растет быстрее всех в России.