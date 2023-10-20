Селу в Дмитровском городском округе Подмосковья вернули историческое название
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Подмосковному селу Пустынь вернули историческое название — Медведева Пустынь, сообщила пресс-служба областного министерства имущественных отношений.
Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным на основании экспертизы, проведенной Росреестром.
Как отметила начальник отдела геодезии и картографии ведомства Василиса Шереметьева, наименования населенных пунктов играют важную роль.
«Они помогают нам ориентироваться, представлять общую характеристику местности и узнавать о ее особенностях», — подчеркнула она.
Село Медведева Пустынь расположено на территории Дмитровского городского округа. О происхождении названия существует множество легенд, по одной из них — в этих местах много веков назад водились медведи.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что население Московской области растет быстрее всех в России.