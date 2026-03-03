Семь часов здоровья: сомнолог раскрыла идеальную продолжительность сна

Врач Карема Магомедова рассказала, сколько часов необходимо спать для поддержания здоровья. Семичасовой сон признан оптимальным для большинства людей. Продолжительность здорового сна она назвала в беседе с РИА Новости .

Врач-сомнолог Карема Магомедова определила оптимальную длительность сна, необходимую для сохранения здоровья человека. Специалист поделилась данными с РИА Новости.

Многочисленные научные изыскания подтверждают, что среднестатистическому человеку для поддержания хорошего самочувствия требуется около семи часов сна ежесуточно. Однако медик уточнила, что указанная цифра варьируется с учетом личных особенностей организма. Существуют так называемые короткоспящие люди, которым вполне хватает четырех-пяти часов для восстановления. Другим же, наоборот, требуется не менее девяти часов отдыха.

Магомедова также пояснила, как самостоятельно оценить достаточность ночного отдыха. По ее словам, признаком качественного сна служит быстрое включение в дневную активность. Если человек приходит в бодрое состояние спустя 20-30 минут после пробуждения и сохраняет работоспособность на протяжении всего дня, значит, продолжительность сна была адекватной.