Семь человек погибли из-за взрыва газа в тагильской пятиэтажке

Количество погибших в результате инцидента возросло, о чем пишет 360.ru, ссылаясь на источник в МЧС. Спасатели извлекли из-под обломком частично обрушенного дома тело еще одного человека.

Утреннее спокойствие на одной из улиц Нижнего Тагила нарушил громкий взрыв в квартире пятиэтажного дома – он произошел в четверг, 1 августа. Его сила была настолько мощной, что в соседних зданиях вылетели окна. Под грудой кирпичей и бетона оказались как взрослые, так и дети. Кто-то отделался испугом, а другие серьезно пострадали.

Также сообщалось о погибших из-за происшествия. К этому часу их количество возросло до семи человек. Власти Свердловской области пообещали выплатить их родственникам и пострадавшим денежную компенсацию.

Ранее сообщалось о том, что под завалами дома обнаружили тело еще одного ребенка.