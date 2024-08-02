В Нижнем Тагиле обнаружили тело еще одного ребенка под завалами дома
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Тело еще одного ребенка вытащили спасатели из-под завалов жилой многоэтажки на улице Сибирской, сообщили РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Таким образом, количество погибших в результате обрушения двух подъездов пятиэтажного жилого дома увеличилось до шести.
2 августа сообщалось, что спасатели нашли под завалами дома девочку. Она получили травмы, несовместимые с жизнью.
Трагический инцидент произошел утром 1 августа. В пятиэтажном многоквартирном доме, по предварительной информации, произошел взрыв газа. Отмечалось, что взрыв сначала произошел в подвальном помещении.
На месте ЧП продолжает работать спасательный отряд МЧС. Людей, проживающих в доме, эвакуировали. Как сообщили власти Свердловской области, каждому пострадавшему и родственникам погибших выплатят компенсацию.
По факту случившегося Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.
Ранее сообщалось, что из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли женщину.