В Нижнем Тагиле обнаружили тело еще одного ребенка под завалами дома

Тело еще одного ребенка вытащили спасатели из-под завалов жилой многоэтажки на улице Сибирской, сообщили РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Таким образом, количество погибших в результате обрушения двух подъездов пятиэтажного жилого дома увеличилось до шести.

2 августа сообщалось, что спасатели нашли под завалами дома девочку. Она получили травмы, несовместимые с жизнью.

Трагический инцидент произошел утром 1 августа. В пятиэтажном многоквартирном доме, по предварительной информации, произошел взрыв газа. Отмечалось, что взрыв сначала произошел в подвальном помещении.

На месте ЧП продолжает работать спасательный отряд МЧС. Людей, проживающих в доме, эвакуировали. Как сообщили власти Свердловской области, каждому пострадавшему и родственникам погибших выплатят компенсацию.

По факту случившегося Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Ранее сообщалось, что из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли женщину.