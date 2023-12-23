Семь детей переломали себе ноги при обрушении ледяной горки в Хакасии
Фото: [© РИА Новости]
Как передает Baza, инцидент произошел в поселке Усть-Абакан в Хакассии. На центральной площади в какой-то момент собрались очень много детей, стараясь забраться на ледяную горку.
В кокой-то момент конструкция не выдержала перегруза и рухнула вниз, унося за собой малышей с плюшками и ледянками.
«У большинства пострадавших детей переломы ног. У одного из детей компрессионный перелом позвоночника», - приводится в публикации.
Пострадавшие маленькие пациенты доставлены в больницу. Также известно, что травмирован один родитель.