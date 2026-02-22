Семь дворников и трактор: УК «Подольск» вывела спецтехнику на Красногвардейский бульвар

Коммунальные службы Подольска продолжают марафон по уборке снега, который в этом году не перестает испытывать на прочность и технику, и людей. Утром 22 февраля бригада управляющей компании «Подольск» вышла на расчистку двора дома № 23 на Красногвардейском бульваре. В ход пошел тяжелый арсенал: семь дворников и трактор.

За несколько часов работы удалось ликвидировать колею, накатанную на проезжей части, и привести в порядок входные группы. Как рассказал мастер санитарного содержания Кирилл Сергеев, бригады трудятся ежедневно, и останавливаться на достигнутом не собираются. После Красногвардейского бульвара техника и люди переместились на Пахринский проезд, 10, где работы только начинаются.

Сергеев отметил, что его коллектив работает слаженно, несмотря на усталость от больших объемов. По его словам, бригада дружная, с пониманием относится к нагрузке, а когда силы на исходе, коллеги поддерживают друг друга и поднимают настроение шутками. Ведь в борьбе со снегом хорошая шутка порой работает не хуже лопаты.

