Семь городов за восемь дней: как пара из Жуковского объездила Калининградскую область и уложилась в ₽131 тыс.

Супруги из подмосковного Жуковского Александр и Оксана второй год подряд выбирают для отпуска Калининградскую область. Если в прошлом году они приезжали сюда в свадебное путешествие и ограничились Светлогорском, Зеленоградском и Калининградом, то в этом арендовали квартиру в центре областной столицы, взяли машину и велосипеды и за восемь дней объехали семь городов.

По их словам, с погодой очень повезло: местные жители говорили, что давно не видели тридцатиградусной жары в июне, и три дня пара почти полностью посвятила пляжному отдыху, купаясь в Балтийском море и заливе.

Самыми яркими впечатлениями они назвали Кафедральный собор, мост Королевы Луизы, старинные улочки и кирхи Черняховска, маяк в Заливино и Куршскую косу. За отпуск супруги прошли пешком около семидесяти километров и проехали на велосипедах больше шестидесяти пяти, активно пользуясь электричками и каршерингом. Вечера проводили за дегустацией местной кухни и калининградского пива. Особо они отметили гостеприимство хозяев квартиры: те бесплатно провели экскурсию по району, поделились книгами об истории края и подсказали, где покупать продукты и какие достопримечательности стоит посетить.

Супруги убеждены, что самостоятельный отдых гораздо интереснее организованных экскурсий, и советуют снимать частные квартиры вместо дорогих отелей, пользоваться общественным транспортом и заранее искать недорогие, но качественные кафе. Бюджет восьмидневной поездки составил около ₽131 тыс.: авиабилеты — ₽43 тыс., аренда квартиры — ₽36 тыс., каршеринг — ₽11 тыс., прокат велосипедов — ₽4 тыс., питание — ₽30 тыс., сувениры — ₽7 тыс. Александр признался, что это путешествие не последнее, и он очень хочет привезти сюда маму, которая родилась в Калининграде, но уже много лет там не была.