«Семь лет как умер, но мерещится»: турок захотел стереть лицо из-за сходства с самым жутким американцем

Пятидесятипятилетний житель турецкого города Кайсери Рифат Оздемир заявил, что не в силах больше терпеть сравнения с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Внешнее сходство с фигурой, чье имя стало символом преступлений против несовершеннолетних, превратило повседневное существование мужчины в череду унижений, пишет РГ.

Впервые о необычном сходстве Оздемиру сообщил его племянник. Поначалу родственник не придал этому значения, но любопытство заставило его изучить биографию Эпштейна через телерепортажи и социальные платформы. Увиденное повергло мужчину в отчаяние. Мысль о том, что посторонние могут ассоциировать его с насильником, стала невыносимой.

Каждый выход на улицу оборачивается для Оздемира испытанием. Прохожие бросают осуждающие взгляды, некоторые открыто перешептываются и указывают на него пальцем. Словосочетание «похож на Эпштейна» звучит в толпе как приговор. Мужчина признается, что психологическое давление достигло предела, а общественное порицание, обращенное к нему, не ослабевает уже долгое время.

В попытке дистанцироваться от нежелательного портретного сходства турок намерен изменить имидж. В планах — смена прически и отращивание бороды, которую он никогда прежде не носил. Однако сам Оздемир сомневается, что такие меры принесут желаемое спокойствие. Черты лица, доставшиеся от природы, слишком явно отсылают окружающих к облику скандального миллиардера, скончавшегося почти семь лет назад.

Ранее сообщалось, почему финал зимы устраивает организму стресс-тест и повышает риски инсульта.