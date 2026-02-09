Февраль «убивает» сердце: почему финал зимы устраивает организму стресс-тест

Резкие климатические изменения, характерные для финала зимы, превращаются в серьезное испытание для жителей Подмосковья. Перепады от дневных оттепелей к ночным морозам в течение одних суток создают критическую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, провоцируя опасные состояния. Об этом в беседе с REGIONS заявил терапевт Никита Лапкин.

По словам эксперта, в такие периоды организм вынужден в экстренном режиме перестраивать работу сердца, сосудов и органов дыхания, что зачастую становится катализатором для инфарктов и инсультов.

Биологические механизмы защиты от холода у метеозависимых людей могут сработать против них самих. Как поясняет специалист, при похолодании активируется симпатическая нервная система, что ведет к сужению сосудов, учащению пульса и скачкам артериального давления.

«Холод активирует симпатическую нервную систему: сосуды сужаются, учащается пульс, повышается артериальное давление, возрастает нагрузка на сердце. Это нормальная защитная реакция, направленная на сохранение тепла, но при резком похолодании она может быть выраженной и становится проблемой для уязвимых людей», — пояснил Лапкин.

Если для здорового человека погодные аномалии оборачиваются лишь легким недомоганием, сонливостью или головной болью, то для пациентов с хроническими диагнозами ситуация выглядит тревожно. Терапевт подчеркивает, что статистика госпитализаций с приступами стенокардии и нарушениями мозгового кровообращения неизменно ползет вверх именно в дни резкой смены воздушных масс. По словам врача, угроза сохраняется в течение нескольких суток после установления мороза, причем в основной группе риска находятся пожилые люди и те, кто страдает от гипертонии.

Для минимизации рисков медики рекомендуют в феврале проявлять повышенную бдительность к собственному состоянию. Пациентам с заболеваниями сердца крайне важно строго придерживаться графика приема назначенных препаратов и не допускать пропусков. Лапкин также советует избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе во время холодов, так как сочетание мороза и перенапряжения может стать фатальным для сосудов.

Соблюдение этих простых правил и контроль давления помогут пережить нестабильный погодный период без серьезных последствий для здоровья.

