В Великобритании 41-летний Саймон Пирсон из Тамуэрта провел семь лет в мучительном ожидании смерти из-за врачебной ошибки. Ему ошибочно диагностировали редкую форму рака крови и еще одно генетическое заболевание, из-за чего он перенес 42 ненужные процедуры. Об этом сообщает BBC News .

Пирсон впервые обратился к врачам в ноябре 2017 года с жалобами на усталость, повышенный уровень эритроцитов и отклонения в показателях железа. В больнице George Eliot Hospital NHS Trust ему поставили диагноз «истинная полицитемия» — хроническая и медленно прогрессирующая форма рака крови. Пациенту сообщили, что болезнь неизлечима и может быть смертельной. Позже врачи добавили еще один диагноз — гемохроматоз, генетическое нарушение, при котором в организме накапливается токсичное железо, что может привести к повреждению органов.

Мужчина жил в постоянном страхе, что не доживет до пенсии. Особенно его мучило чувство вины перед сыновьями — 19-летним Альфи и 16-летним Фредди. Пирсон боялся, что передал им смертельную болезнь по наследству, ведь ему сказали, что заболевание может быть генетическим. В интервью ITV News он признался, что часто лежал без сна по ночам, охваченный ужасом. В течение семи лет он переносил процедуры по удалению крови из организма, которые были абсолютно не нужны. У него также развились побочные эффекты, включая головные боли, хроническую усталость и психологическое истощение.

Все изменилось в июне 2025 года, когда медсестра на плановом приеме усомнилась в правильности диагноза. Проведенные тесты показали шокирующий результат: у Пирсона нет ни одного из ранее выявленных заболеваний. В тот день он вышел из больницы, позвонил жене Рейчел и расплакался. Мужчина признался, что до сих пор пытается осознать случившееся, и иногда ему кажется, что он потерял ощущение реальности.

Пирсон подал иск о медицинской халатности с помощью юристов Irwin Mitchell. Расследование больницы показало, что не было никаких медицинских доказательств для постановки таких серьезных диагнозов. Анализы Пирсона не подтверждали наличие рака, а генетический тест на гемохроматоз вообще никогда не проводился. Главный врач больницы Джорджа Элиота доктор Надж Рашид принес официальные извинения, назвав случившееся неприемлемым падением стандартов. Он пообещал, что больница примет меры, чтобы подобная ошибка не повторилась. Пирсон заявил, что решил рассказать свою историю публично, чтобы повысить осведомленность и не дать другим пройти через такие же страдания.