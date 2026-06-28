Семь лошадей и ни капли жалости к себе: зачем ветеран СВО из Башкирии строит турмаршрут в глубинке

Ветеран специальной военной операции из Башкортостана Ришат Фаузетдинов превратил личную драму в точку роста для целого района. После пяти госпиталей, десятка хирургических вмешательств и тяжелейшего ранения он не замкнулся в четырех стенах, а основал в Иглинском районе конное хозяйство, которое сегодня становится центром притяжения для местных жителей и других ветеранов, передает Bash.News .

История началась пять лет назад с подарка супруге Ляйсан. Сейчас табун насчитывает семь лошадей. В деревне Тауш семья организовала системные обучающие занятия: гостям предлагают прогулки верхом по живописным окрестностям, фотосессии и тематические мероприятия. Принципиально важно, что проект работает не только на досуг — через общение с животными здесь помогают адаптироваться тем, кто вернулся с передовой. В хозяйстве уже трудится профессиональный инструктор по верховой езде, а волонтеры из числа студентов и местной молодежи осваивают навыки управления лошадью и ухода за ней.

Сам Фаузетдинов прошел этот путь на личном опыте. На передовую он отправился в первые же дни спецоперации, был удостоен медали «За отвагу» и после ранения не оставил активного образа жизни, доказав это званием чемпиона страны по гиревому спорту. Теперь он вместе с бизнес-шерифом муниципалитета прорабатывает заявку на грантовую поддержку и субсидию по социальному контракту. В планах — расширение хозяйства, приобретение техники и создание полноценного конного туристического маршрута. Главной целью ветеран называет организацию такого места отдыха, которое окажется по-настоящему нужным тем, кому сейчас тяжелее всего.