Семь новых автобусов пополнили шатурский автопарк

В конце июля в шатурский автопарк поступили семь новых комфортабельных автобусов.

Осмотреть новую технику приехали Врио главы округа Николай Прилуцкий, заместитель главы округа Александр Титов и депутаты местного Совета депутатов Ольга Бурмистрова и Алексей Кадочкин. На встрече также присутствовали общественные деятели муниципалитета. Экскурсию по территории автопарка для гостей провел руководитель организации Кирилл Кирьянов.

«Это автобусы ЛИАЗ большого класса, три из них уже вышли на маршруты округа. Современный транспорт оснащен новым климатическим оборудованием: летом в жару здесь будет прохладно, а зимой не дадут замерзнуть пассажирам установленные в машине дополнительные автономные отопители салона. Они будут работать независимо от того, заведена ли машина. Здесь всегда будет поддерживаться оптимальная комфортная температура», — рассказал Кирилл Кирьянов.

Фото: [ Даниил Коблов ]

Спикер добавил, что новые рейсовые автобусы очень комфортабельные. Пассажиры могут воспользоваться USB-розетками. Транспортное средство рассчитано на 41 посадочное место с удобными мягкими сиденьями.

Врио главы округа Николай Прилуцкий выразил уверенность, что автостанция должна быть визитной карточкой Шатуры. Для достижения данной задачи необходимо проделать большую работу. Он поручил навести на территории автопарка порядки.

Отметим, что в автопарке шатурской производственной базы находится 85 автомобилей. Однако этого количества не хватает для перевозок всех горожан и жителей города. В скором времени автопарк пополнится еще несколькими транспортными средствами.

Руководитель производственной базы рассказал о дефиците водителей. Для привлечения кадров инициировали ряд программ, в частности, единовременная выплата от Мострансавто, бесплатное обучение на необходимую категорию, компенсация аренды жилья для иногородних. Воспользоваться предложениями можно при условии, если человек гарантирует, что продолжит работать в шатурском автопарке.